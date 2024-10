Canal+: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, które doprowadzą was do wrzenia

Nowości nowościami, ale one w ten weekend należą do przyjemności. Zanim do nich przejdziemy, musimy wypełnić obowiązki. Jesteście gotowi na premierę 4. sezonu "The Office PL", która nadejdzie już 25 października? W sensie: czy widzieliście wszystkie dotychczasowe odcinki serialu? Jeśli nie, to macie ostatnią szansę, aby nadrobić zaległości. Dlaczego warto? Nikt tak odważnie, zabawnie i błyskotliwie nie komentował jeszcze naszej rzeczywistości, jak twórcy hitu CANAL+.