Przez to (niby) bikini reality prawie umarłem ze śmiechu. A ja nawet nie lubię bikini reality

Jak to w bikini reality już bywa, w "Algorytmie miłości" chodzi o seks. Uczestnicy oddają swój los w ręce sztucznej inteligencji, a dokładnie: A.M.O.R-a - robocika o urodzie Kerfusia, który przydziela im kolejne zadania i oblicza, na ile dobrze dobrali się w pary. Po drodze wielu z nich odpadnie, ale ta dwójka, co wytrzyma do samego końca, zgarnie całe mnóstwo kasy. Brzmi interesująco? No cóż, jest tylko jeden haczyk. Chociaż na samym początku prowadzący mówi o 5. sezonie programu, takiego show nie ma. Nigdy nie było. CANAL+ ciśnie po prostu bekę z popularnych formatów. Tak, też uważam, że wszystkie "Love Island" i "Hotele Paradise" same w sobie są parodią prawdziwej telewizji. A zadaniem tego serialu jest utwierdzić widzów w podobnych przekonaniach.



W "Algorytmie miłości" wszystko rymuje się z prawdziwymi bikini reality. Napaleni uczestnicy? Dragon to na dzień dobry nawet A.M.O.R.-a posuwa. Tajemnice? Iwona potajemnie opiekuje się dzieckiem, bo babcia nie chciała się nim zająć pod jego nieobecność. Perwersje? Trójkąt już w pierwszym odcinku. Dramy? Kompleks na punkcie wielkości penisa nigdy nie był tak zabawny. Zwroty akcji? Eks i rodzice atakują. Lokowanie produktu? Zjadłbym kabanosa. Tak dobrze reklamuje je prowadzący - aktor z ambicjami, nienawidzący swojej pracy. A, no i nie zapominajmy o złośliwym lektorze, który zawsze trzyma w zanadrzu ironiczny komentarz do zachowania uczestników. Każdy z tych elementów tandetnych programów telewizyjnych, zostaje pogrubiony, doprowadzony do swej absurdalnie ekstremalnej formy.