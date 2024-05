Będziecie krzyczeć słowo bezpieczeństwa, a ten film i tak nie przestanie. Perwersyjną produkcję obejrzycie na VOD

Myli się ten, kto twierdzi, że filmy mogą być czystą rozrywką i nie nieść ze sobą żadnych znaczeń. Przecież nawet porno z bogaczem, który uprawia seks ze swoją pokojówką, coś nam mówi o kapitalistycznym wyzysku, hierarchii płciowej czy relacjach genderowych. "Sanctuary" taką produkcją dla dorosłych po części właśnie jest. Mamy tu tylko dwójkę bohaterów, a akcja rozgrywa się w jednym pomieszczeniu. Szybko robi się bardzo gorąco, ale ostre rżnięcie czeka tylko umysły widzów. Na ekranie zastępuje je czarny humor, ironia i wywrotowe dialogi.



Stojący za kamerą Zachary Wigon zabiera nas do pokoju hotelowego, w którym Hal na kogoś czeka. Przychodzi piękna kobieta w stroju typowej korpobiurwy. Rebecca przeprowadza z nim wywiad, wypytuje o wzrost, wiek, choroby i nałogi, bo rekrutuje go na wysokie stanowisko w swojej firmie. Mężczyzna nagle przerywa wywiad. "Nie trzymasz się scenariusza" - krzyczy. To nie była żadna rozmowa rekrutacyjna, tylko odgrywanie ról. Gra wstępna do masturbacji z wytryskiem na polecenie kobiety. Zwykła schadzka dominy i jej bogatego klienta. Status ich relacji zaraz się zmieni na "to skomplikowane".