CANAL+ online: nowości. Filmy i seriale na październik 2024

To z pewnością najgorętsza premiera października na CANAL+ online. Choć początkowo do rodzimej wersji "The Office" wszyscy podchodziliśmy z dystansem i rezerwą, twórcy szybko udowodnili nam, że niesłusznie. Dostaliśmy serial, który w pierwszych odcinkach trochę za bardzo spoglądał w stronę amerykańskiej wersji formatu, ale potem dumnie stanął o własnych nogach. Z każdym kolejnym sezonem stawał się coraz lepszy. Dlatego nie możemy się już doczekać nowych perypetii pracowników Kropliczanki. A szczególnie Dariusza Wasiaka. Oby było go jak najwięcej!