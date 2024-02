Ruszyła sprzedaż pakietów z dostępem do wielkiej gali sportów walki w Canal+ Online

W sprzedaży są już dwa pakiety z dostępem do XTB KSW EPIC w CANAL+ Online. Pierwszy z nich w cenie 39,99 zł miesięcznie to CANAL+ SERIALE i FILMY Z XTB KSW EPIC, gdzie użytkownicy otrzymają dostęp do gali, ale tez oferty wielu filmów i seriali. Drugi pakiet w cenie 59,99 zł miesięcznie to CANAL+ Z XTB KSW EPIC, zawierający wszystkie pozycje dostępne w pakiecie CANAL+ SERIALE i FILMY Z XTB KSW EPIC oraz dodatkowo treści sportowe, w tym 5 kanałów CANAL+ SPORT na żywo. Aktualni klienci CANAL+ mogą też wykupić dostęp do gali XTB KSW EPIC, oglądając to wydarzenie w serwisie streamingowym CANAL+ Online. Cena dostępu to 39,99 zł.