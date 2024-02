Znakomite anime wpadają na Canal+ online! Platforma rozpoczyna nową współpracę

Na razie serwis Canal+ nie zdradził, w jakich pakietach dostępna będzie biblioteka oraz czy będzie dodatkowo płatna. Obecnie produkcje Crunchyroll dostępne są w języku japońskim, lecz z polskimi napisami. Tych, którzy chcieliby zobaczyć więcej, usługa Sony zaprasza pod adres crunchyroll.com. Użytkownicy mogą przez 14 dni testować serwis. Po upływie tych dni subskrypcja będzie wynosić 20 zł miesięcznie. Można wykupić też plan Mega Fan za 25 zł. Pozwala on na oglądanie produkcji na czterech kanałach jednocześnie. Wydatek roczny to 250 zł. Warto też dodać, że od połowy 2022 r. do składu pakietu Fun & News Canal+ online wchodzi BBC Player. Dzięki temu zestawieniu można oglądać seriale oraz dokumenty brytyjskiego nadawcy.