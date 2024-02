CANAL+ online z mistrzowską promocją na Ligę Mistrzów UEFA. Nie przegapisz żadnego meczu

Na pierwszy ogień w fazie pucharowej Ligi Mistrzów UEFA zmierzą się ze sobą FC Kopenhaga i Manchester City oraz RB Lipsk i Real Madryt. Fani piłki nożnej mogą spodziewać się więc, że sportowe emocje sięgną zenitu. Oba mecze rozpoczną się jutro o 21:00. Tym samym to już ostatni gwizdek, aby zaopatrzyć się w subskrypcję CANAL+ online.



Kto ma, ten wie, że CANAL+ online to tysiące seriali i filmów na życzenie oraz dostęp do kanałów telewizyjnych na żywo. Użytkownikom platformy mogą korzystać z różnych pakietów w zależności od swoich zainteresowań. Standardowo paczka z Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports w miesięcznym modelu subksrypcyjnym kosztuje 74 zł. Z okazji startu fazy pucharowej Ligi Mistrzów UEFA nowi klienci platformy mogą jednak sporo przyoszczędzić.



Więcej o ofercie CANAL+ online poczytasz na Spider's Web: