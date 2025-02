The Order: Ciche braterstwo - dlaczego kina bały się tego filmu? W Polsce nie dało się go obejrzeć

Producent filmu Stuart Ford przyznał, że spotkał się z licznymi obawami ze strony potencjalnych partnerów dystrybucyjnych. Niektórzy twierdzili, że film jest zbyt kontrowersyjny i może stać się źródłem napięć społecznych. Właściciele kin również podchodzili do tematu ostrożnie: część z nich nie chciała narażać się na protesty czy bojkoty ze strony różnych grup politycznych. Istniała także obawa, że pewne środowiska mogą potraktować fabułę jako inspirację do działań ekstremistycznych, co w przeszłości zdarzało się w przypadku innych filmów poruszających tematykę przemocy politycznej.



Ze względu na trudności w znalezieniu odpowiedniego dystrybutora, decyzja o dacie premiery długo pozostawała nierozstrzygnięta. Ostatecznie film wszedł do amerykańskich kin 6 grudnia 2024 roku, ale jego dystrybucja była ograniczona - nie wszystkie sieci kinowe zdecydowały się na jego wyświetlanie. Tak czy inaczej, "The Order" zdobył uznanie krytyków i publiczności. Na Rotten Tomatoes uzyskał 92 proc. pozytywnych recenzji oraz 89 proc. pozytywnych not od widzów. Sam również należę do tych odbiorców, którym produkcja przypadła do gustu, o czym szerzej pisałem tutaj.



Kontrowersje mogą, rzecz jasna, przyczynić się z czasem do komercyjnego sukcesu. Historia kina zna wiele przypadków, gdy filmy bojkotowane lub cenzurowane zyskiwały jeszcze większe zainteresowanie. "The Order" już teraz przyciąga uwagę widzów nie tylko ze względu na tematykę, ale i problemy z dystrybucją.



Dzieło Kurzela nie trafiło również do polskich kin, ale od pewnego czasu - na szczęście! - możemy już dorwać je w streamingu. I gorąco polecam to zrobić.