Adaptacja perły polskiej literatury wychwalana za granicą. Zachwyty i entuzjastyczne recenzje

Podobnych opinii jest znacznie więcej - i pojawiają się kolejne. Wygląda na to, że mamy do czynienia z arcydziełem. I nic dziwnego: ponad 100 malarzy w czterech studiach w Polsce, Litwie, Ukrainie i Serbii malowało olejne obrazy na płótnie, które stały się klatkami kluczowymi w filmie. Artyści poświęcili na to ponad 200 000 godzin pracy. Animatorzy uzupełniali ujęcia namalowane przez malarzy, by całość filmu była płynna.



Chłopi: premiera w polskich kinach już 13 października.