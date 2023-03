Netflix ostrzega przed własnym serialem. To przez liczne skargi widzów

"Nie patrz w dół" to thriller z 2022 roku, który niedawno trafił do oferty Netflixa. Wielu widzów skarżyło się, że seans wywołuje w nich dyskomfort nie tylko psychiczny, lecz także fizyczny - mowa o podwyższonym ciśnieniu, mdłościach, zawrotach głowy czy kłopotach z akcją serca. Co ciekawe, streamingowy gigant sam opublikował ostrzeżenie dotyczące produkcji.