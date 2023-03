Serwisy streamingowe, których w Polsce mamy już na pęczki, stale ewoluują. Wielu funkcji w nich brakuje, a twórcy co rusz jedne usuwają i dodają inne, o czym dowiadujemy się zwykle już po fakcie. Jedna z czytelniczek zwróciła nam uwagę na to, iż nie da się np. sprawdzić, jakie są przypisane adresy IP do urządzeń, na które jesteśmy zalogowani do Netfliksa. Poszperałem po menu i rzeczywiście - takiej opcji nie sposób znaleźć.



Czytaj też: Pakiet Netfliksa z reklamami jest jak wersja demo. Brakuje wielu filmów i seriali



Sam co prawda nigdy nie potrzebowałem sprawdzać, na jaki adres IP jestem zalogowany w tej usłudze, ale wyświetlanie takiej informacji z pewnością by nie zaszkodziło. Zawsze to jakiś dodatkowy sposób na to, aby się upewnić, czy z konta nie korzysta po cichu nieuprawniona osoba. Znacznie bardziej mnie dziwi jednak to, że Netflix, którego użytkownicy często wysyłają swoim bliskim dane logowania SMS-em, nadal nie ma opcji weryfikacji dwuetapowej…