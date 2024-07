Amazon zapowiada spin-off (prawie) najdroższego serialu wszech czasów

Amazon na swoich produkcjach nie oszczędza. W końcu to on zrealizował dwa najdroższe seriale wszech czasów. Budżet "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" zamknął się w niemal pół miliarda dolarów, a "Cytadela" była niewiele tańsza, bo kosztowała jakieś 300 mln. Ten ostatni tytuł zadebiutował na Prime Video w kwietniu zeszłego roku, ale jeszcze przed jego premierą zapowiedziano, że dostanie nie tylko 2. sezon, ale również spin-offy. Pierwszy z nich właśnie zmierza na platformę.



Akcja "Cytadeli: Diany" rozgrywa się w Mediolanie w 2030 roku. Minęło więc osiem lat odkąd Manticore zniszczył tytułową agencję wywiadowczą. Od tamtej pory Diana, tajna agentka Cytadeli, działa samotnie, uwięziona za liniami wroga jako szpieg we wrogim syndykacie. Wreszcie znajduje sposób na ucieczkę i zniknięcie. Musi w tym celu zaufać nieoczekiwanemu sojusznikowi, spadkobiercy włoskiego oddziału Manticore i synowi jej szefa, który walczy o przywództwo przeciw innym europejskim rodzinom. Zamotane? Właśnie tak jest najlepiej.