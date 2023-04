"Czarne lustro" wreszcie wraca z 6. sezonem. Mamy zwiastun i datę premiery na Netfliksie

W 2019 roku dostaliśmy trzy odcinki 5. sezonu "Czarnego lustra". Nie wiedzieliśmy jednak, czy doczekamy się kolejnej odsłony serialowej antologii. Twórcy zajęli się innymi sprawami i w tej sprawie jeszcze do niedawna panowała cisza. Aż w końcu niczym grom z jasnego nieba, blue screen of error, w zeszłym roku poniosła się wieść, że Netflix zrealizuje nowe epizody produkcji.



Zakładaliśmy, że 6. sezon "Czarnego lustra" pojawi się w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości. I ona właśnie nadchodzi. Netflix podzielił się bowiem zapowiedzią wideo nadchodzącej odsłony serialu, zdradzając jednocześnie datę jej premiery. To już całkiem niedługo.



Czytaj także: