Podsiadło i Taco Hemingway gościli na swoich koncertach. Odbyły się tego samego dnia w dwóch różnych miastach

Artyści postanowili pojawić się na swoich występach, dzwoniąc do siebie na kamerkach, co było dla fanów niemałym zaskoczeniem. Obaj pozdrowili siebie ze scen w dwóch różnych miastach i skierowali kamery na uczestników koncertu, by mogli do siebie pomachać. "Ej, WWA, zróbcie hałas dla Dawida" - krzyknął Taco. "Chorzów, zróbcie hałas dla Fifiego" - odpowiedział Dawid. Ten moment z pewnością zapisze się w historii polskiej muzyki i chyba można powiedzieć, że artystom udało się zaskoczyć swoich fanów, będąc w dwóch miejscach na raz.