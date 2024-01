Dawid Podsiadło z okazji WOŚP wypuścił grę. Powstało jedynie 100 egzemplarzy

Dzień w redakcji Teleexpressu z Maciejem Orłosiem, wspólny dzień na planie filmowym z Piotrem Trojanem czy kolacja z Karolem Okrasą to tylko niewielka część aukcji, z których dochód w całości zostanie przeznaczony na WOŚP, a konkretnie - na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów. Do szczytnej akcji, podczas której można wylicytować wyjątkowe przedmioty lub spotkania, dołączył również Dawid Podsiadło. Artysta poinformował, że na stronie Allegro pojawiły się już jego wyjątkowe projekty.