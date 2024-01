Dopiero "Deadpool 3" przywróci MCU do życia. Tak twierdzi reżyser świetnego filmu o X-Menach

Choć trudno nazwać MCU martwym, nie ma wątpliwości, że daleko mu do dobrej formy - wyniki kasowe są szokująco niskie, odbiór krytyczny jest raczej szorstki, a nadmiar kolejnych wtórnych produkcji ewidentnie zmęczył widzów. „Deadpool 3” ma wielkie szanse odnieść komercyjny sukces (choćby dla powrotu Jackmana do roli Logana do kina pospieszą tłumy); powinien też zgrabnie połączyć poszczególne wątki uniwersum.



Vaughn podkreśla, że swoją opinię opiera na bazie wiedzy, którą posiada o filmie i czego dowiedział się z różnych źródeł. Filmowiec sugeruje również, iż to „ożywienie” MCU położy nowe fundamenty pod kolejne dzieła, co pozwoli stworzyć tak dobre filmy o „X-Menach”, na jakie ci superherosi zasługują (czyli co najmniej coś na miarę pierwszych filmów Bryana Singera). Vaughn podkreśla, że sam jest wielkim fanem tej grupy i nie może się doczekać nowych filmów (przypomnę, że swoją „Pierwszą klasą” też zrobił świetną robotę).



Deadpool 3 premiera już 26 lipca. Będzie to pierwszy raz od bardzo dawna, kiedy na przestrzeni roku do kin trafi tylko jeden film MCU.