O czym będzie "Deadpool 3"? To jedno zdjęcie z planu zdradza całą fabułę

Jestem już pewien, że „Deadpool 3” będzie luźną ekranizacją świetnej (w przeciwieństwie do kontynuacji!) serii „Deadpool Kills the Marvel Universe”, którą zaliczam do najlepszych komiksów o Wadzie Wilsonie. Pozwoli to Disneyowi złożyć hołd produkcjom sprzed ery Marvel Cinematic Universe (co może przyciągnąć do kin starsze pokolenie fanów; trzech Spider-Manów obok siebie to był strzał w dychę!) i odciąć się od nich grubą kreską. I to za jednym zamachnięciem katany.