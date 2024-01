„Daredevil: Born Again” będzie kontynuacją, a nie rebootem. Co to oznacza dla przyszłości MCU?

Historia związku MCU z Netfliksem jest burzliwa. W czasach, gdy o Disney+ jeszcze nikt nie myślał, a ekranizacje komiksów nadal były na fali wznoszącej, Myszka Miki użyczyła praw do kilku postaci największemu serwisowi VOD na świecie. Komitywa się jednak zakończyła, a te produkcje działu Marvel Television, działającego w oderwaniu od Marvel Studios, trafiły do kanonu Schrodingera (tak jak „Agenci T.A.R.C.Z.Y.”, „Agentka Carter”, „Inhumans”, „Runaways” oraz „Cloak & Dagger”).



Ze względu na wewnętrzne korporacyjne spory przez lata MCU ignorowało netfliksowe seriale i nie odnosiło się do nich. Tych sześć producji, czyli „Daredevil”, „Jessica Jones”, „Luke Cage”, „Iron Fist”, „The Punisher” i limitowane „The Defenders” trafiły jednak po wielu latach od premiery do biblioteki Disney+, a znani z nich aktorzy zaczęli powracać do swoich ról w produkcjach Marvel Studios. Otwartym pozostawało pytanie, czy to ci sami bohaterowie, czy też ich warianty z innego uniwersum - aż do teraz.