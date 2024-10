Afera DIOZ robi się coraz poważniejsza. Poseł poprosił o pomoc prokuraturę

Dlaczego sprawczyni zdecydowała się na przywiązanie suczki do drzewa, zamiast po prostu poprosić DIOZ o pomoc w znalezieniu domu tymczasowego? Okazało się, kobieta miała okazję współpracować z inspektoratem już wcześniej i kilkukrotnie przywoziła na teren ośrodka porzucone zwierzaki. Konrad Kuźmiński, członek DIOZ-u, wyjaśnił na InstaStories, że "w końcu tych zwierząt zaczęło być dużo", więc poprosił ją o to, by zaczęła im pomagać w inny sposób. Doprowadziło to do tego, że pani Edyta przestała kontaktować się z inspektoratem, aż do tej chwili. "Nie sztuką jest pomagać, wyręczając się czyimiś rękoma" - stwierdził Kuźmiński. "Sztuką jest wziąć tego psa do siebie i zapewnić mu opiekę".