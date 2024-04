DIOZ pozwie bardzo popularnych youtuberów. Chcą pół miliona od każdego z nich

Najnowsza sprawa dotyczyła znalezionego przy ruchliwej autostradzie psa, a dokładniej owczarka podhalańskiego. DIOZ został oskarżony o bezprawne przetrzymywanie zwierzęcia, gdy okazało się, że właściciele go szukali i chcą go jak najszybciej odzyskać. Organizacja udostępniła wtedy fragment oficjalnego e-maila, z którego wynikało, że ostateczną decyzję musi podjąć prowadząca ówcześnie czynności jednostka policji. Tylko na tej podstawie można oddać psa osobom podającym się za jego opiekunów. Ostatecznie, po wielu perturbacjach, zwierzak wrócił do swojego domu. Niestety na tym się nie skończyło. Internauci zwrócili uwagę na to, że zbiórka na rzecz odnalezionego owczarka wciąż jest otwarta. Zaczęły pojawiać się głosy, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy, gdyż pies miał być ostatecznie „cały i zdrowy”. Konrad Kuźmiński, jeden z inspektorów DIOZ-u, zdecydował się na zamknięcie zbiórki oraz opublikował sprostowanie. Obiecał, że zwróci wpłacone kwoty darczyńcom, którzy się do niego odezwą. O całej sprawie zrobiło się w Internecie bardzo głośno. Różni twórcy zaczęli wyrażać swoje zdanie na ten temat, co doprowadziło do natychmiastowej reakcji organizacji pomagającej zwierzętom.