DIOZ interweniował w sprawie zaniedbanego psa i ściągnął sobie na głowę policję

DIOZ udowadnia to na każdym kroku. Interia podaje, że pies został odebrany, ogolony i natychmiast zostało wdrożone leczenie, by uratować konające zwierzę. Koszt takiego leczenie wynosi 1 tys. zł miesięcznie. Mimo że podczas pobytu u właścicieli pupil nie mógł chodzić, a oprawcy twierdzili, że psa nie da się leczyć, to kilka godzin po podaniu leków, pies stanął na nogi i zaczął się samodzielnie poruszać.