Zatrzymajcie to szaleństwo: nauczycielka ma poważne kłopoty, bo pokazała dzieciom animację Disneya

Pod koniec lutego zeszłego roku Izba Reprezentantów Florydy przyjęła nową ustawę: jej założenia mają na celu zakaz rozmów na temat orientacji seksualnych i tożsamości płciowej w szkołach podstawowych. Wymagają też, by szkoły informowały rodziców, jeśli dziecko okaże się należeć do mniejszości seksualnej. Tego typu ustawy działają na terenie kilku stanów z silnymi wpływami Partii Republikańskiej (m.in. Oklahoma, Teksas, Luizjana i Missisipi).



W odpowiedzi Roy DeSantis, gubernator Florydy, zapowiedział ograniczenia dla pracy Disneya w swoim stanie - i podpisał rządowy dokument, który "ochroni wolność słowa mieszkańców tego stanu". Wydał też proklamację, która pozwala stanowym prawodawcom rozważenie zniesienia specjalnego statusu samorządności parku rozrywki Walt Disney World. Zwalnia on Disneya z szeregu przepisów i niektórych podatków oraz opłat. Od ponad 50 lat koncern mógł we własnym zakresie zarządzać użytkowaniem gruntów i infrastrukturą w tzw. "dzielnicy specjalnej" Reedy Creek Development District.



Można powiedzieć, że teraz konflikt Disneya i stanu Floryda zbiera swoje żniwa - pewna nauczycielka ze szkoły podstawowej w hrabstwie Hernando może mieć w związku z tym poważny problem.