Disney+ z reklamami lada moment w Europie. Serwis przeprowadza małą rewolucję w cenniku

Disney+ Basic, czyli tańszy pakiet serwisu z reklamami, wystartował w USA w grudniu 2022 roku w cenie 7,99 dol. miesięcznie (usługa bez spotów kosztuje 10,99). Już teraz wiemy, że Amerykanów czeka kolejna podwyżka cen - wersja z reklamami będzie droższa (nie wiadomo jednak, o ile dokładnie i czy wpłynie to również na cenę usługi w wersji klasycznej). Informacje o zmianach towarzyszą zapowiedziom Boba Igera, dyrektora generalnego Disneya, który zamierza podpiąć do swojego serwisu również Hulu, dotychczas będące samodzielną opcją. Fuzja zapewni reklamodawcom większe możliwości, a subskrybentom: więcej treści.



Wprowadzanie reklam do platform streamingowych staje się normą wśród dostawców - w końcu to nic innego, jak sprawdzony sposób na dotarcie do większej liczby odbiorców i zapewnienie sobie większych dochodów.