Disney+, Max i Hulu stworzyły jeden, wspólny pakiet, żeby było taniej. W Polsce już taki mamy

Nie wiadomo na ten moment, czy Disney+ zdecyduje się na ten ruch również na polskim rynku, co nie oznacza, że nie możemy korzystać z tej platformy w ramach innego niż osobna subskrypcja pakietu. W kwietniu Polsat Box Go ogłosił, że wprowadza do oferty nowy pakiet Stream+, w ramach którego widzowie otrzymują dostęp do Disney+ i Max. Ponadto abonenci Polsat Box mają także bezpłatny dostęp do kanałów i treści telewizyjnych ze swojego pakietu w serwisie Polsat Box Go.