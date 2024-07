Disney+: najlepsze seriale 2024. TOP 10 świetnych produkcji tego roku

Co obejrzeć w Disney+? Jeśli myślicie, że serwis może pochwalić się wyłącznie kultowymi animacjami, to jesteście w błędzie - platforma to nie tylko filmy animowane Disneya i oraz seriale Disney Channel, ale również tytuły z uniwersum Gwiezdnych wojen i Marvela czy produkcje odcinkowe Star oraz FX. Do tych najpopularniejszych należą m.in. hitowy "The Bear", "The Walking Dead", "Lost: Zagubieni", "Simpsonowie" czy "WandaVision". W tym artykule skupimy się jednak nie na dostępnych w serwisie klasykach, a na nowościach, które podbiły serca widzów w 2024 r. Oto TOP 10 najlepszych seriali Disney+ tego roku.