To najgorzej oceniany odcinek "Rodu smoka". Widzowie wkurzyli się na tę konkretną scenę

"Ród smoka" to obecnie flagowy serial platformy Max. Premierowy odcinek 2. sezonu spin-offu "Gry o tron" zadebiutował w połowie czerwca i od tego czasu widzowie co tydzień mogą śledzić losy rodu Targaryenów. Do tej pory pojawiło się 6 odcinków: "Syn za syna", "Rhaenyra okrutna", "Płonący młyn", "Smok czerwony i złoty", "Regent" oraz "Prostaczkowie". Ten ostatni wpadł do serwisu 22 lipca (jego recenzję znajdziecie na łamach Spider's Web) i okazało się, że nie przypadł do gustu fanom produkcji. Nie chodzi jednak o jego jakość, a o jedną scenę, na którą wkurzyli się widzowie i postanowili zbojkotować najnowszy epizod, stosując review bombing.