Polsat Box ma nowy pakiet z Disney+ i HBO Max w świetnej cenie. Stream+ to świetna oferta

Polsart Box zaskoczył nas świeżutką informacją dotyczącą nowego pakietu: Stream+/ Dołącza on do ofert telewizji internetowej czy satelitarnej, proponując dostęp do serwisów Disney+ i HBO Max (w tym z trzema kanałami HBO!). Nie muszę chyba tłumaczyć, że te dwa serwisy zdecydowanie warto subskrybować - szczycą się one bogatą, różnorodną ofertą, która zaspokoi różne gusta, a poza tym regularnie uzupełnia swoją bibliotekę o znakomite produkcje - czy to odcinkowe, czy długometrażowe (w tym takie, które niedawno miały swoją kinową premierę). Subskrypcję łączone zazwyczaj są znacznie bardziej opłacalne - i tak też jest w tym przypadku.