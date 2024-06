Te filmy obejrzysz tylko na Max. Od nich najlepiej zacząć przygodę z platformą

Użytkownicy HBO Max nie mieli dużo czasu, żeby odkryć i nacieszyć się tym filmem. Teraz więc spokojnie można nadrabiać zaległości. A na pewno warto, bo "Żółwie aż do końca" mają do zaoferowania o wiele więcej, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Pozornie to tylko zbiór perypetii nastoletniej dziewczyny, ale w rzeczywistości okazuje się poruszającym portretem osoby zagubionej, niepotrafiącej opanować własnych myśli. Przekłada się to na bardzo intensywne doświadczenia dla widza.



Film obejrzycie na platformie Max.



Więcej o Max poczytasz na Spider's Web: