Genialna rola Daisy Ridley. Ten świetny film na Disney+ po prostu trzeba obejrzeć

"Dziewczyna i morze" to obraz młodej i zdeterminowanej kobiety, która zdołała przeciwstawić się patriarchalnemu społeczeństwu, co doprowadziło ją do zwycięstwa - stała się jedną z najlepszych pływaczek w drużynie olimpijskiej i jako pierwsza kobieta w historii przepłynęła wpław kanał La Manche. "To chyba oczywiste, że jeśli Trudy Ederle dała radę pokonać tylko parę kilometrów, to żadna kobieta nigdy nie przepłynie kanału La Manche" - słyszymy w filmie po pierwszej nieudanej próbie Trudy. Tego rodzaju momenty sprawiają, że historia w produkcji Joachima Ronninga ma jeszcze mocniejszy wydźwięk.