W knajpie „The Bear” jest toksyczniej niż w „Kuchennych rewolucjach”. Recenzujemy 3. sezon świetnego serialu

Pierwsza wiadomość jest taka, że to ciągle świetny serial. Co prawda zaczyna się dość konfundująco, bo pierwszy epizod to mieszanka złożona z retrospekcji i współczesnych wydarzeń. Serial gra tu pytaniem, jakie zadaje sobie widz, przed każdym nowym sezonem – co zdarzyło się między seriami? Dalej wracamy już na znajome tory, bo serial Christophera Storera bardzo konsekwentnie opowiada historię Carmy’ego (Jeremy Allen White), cały czas odkrywając kolejne warstwy jego osobowości.