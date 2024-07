Disney zhakowany. Wykradziono ogromną ilość danych i haseł

Faktyczny rozmiar całego przejęcia i wycieku jest nieznany - być może grupa, o ile nie przypisuje sobie większej skali działań, będzie stopniowo ujawniać swoje zdobycze.Tymczasem sam Disney nie odpowiada na zadawane w tej sprawie pytania mediom, nie wydał też żadnego oświadczenia komentującego sprawę. Jeśli hakerzy rzeczywiście naruszyli prywatne dane firmy, moglibyśmy spodziewać się oświadczenia podobnego do tego, które wydał Rockstar Games. Slack wydaje się głównym celem i ofiarą ataków na firmy o tej skali. Pamiętajmy, że szacunkowe koszty wycieku Rockstara wyniosły około 5 mln dol. Z kolei pod koniec ubiegłego roku wykradziono ponad milion plików należących do Insomniac Games. Jeśli Nullbulge faktycznie doprowadził do wycieku ponad 1 TB danych, to mówimy o prawdziwie kolosalnym ataku.