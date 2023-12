"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" już na Disney+. Co jeszcze wpadło do serwisu?

"Doktor Who: Chichot" to kolejna propozycja Disney+, której warto poświęcić trochę czasu. To ostatni z odcinków specjalnych, które wydane zostały z okazji 60. rocznicy istnienia tego cyklu. "Doktor Who: Chichot" to fascynujący powrót Doktora i Donny Noble na Ziemię (David Tennant) i (Catherine Tate), który przerywa błogostan i pogrąża planetę w chaosie. Gdy docierają na miejsce, odkrywają, że wszyscy mieszkańcy walczą między sobą, a harmonia, jaka istniała wcześniej, zniknęła. Zanim jednak zdążą zrozumieć przyczynę tego nagłego konfliktu, Doktor i Donna napotkają Toymakera, postać znaną fanom Doctor Who z czasów klasycznej ery serialu.



Toymaker, którego nie widziano od dłuższego czasu, powraca jako architekt chaosu. Choć nie chce od razu wyjawiać swojego planu, zdradza w tajemniczy sposób, że bohaterowie staną przed wielkim wyzwaniem. Podczas podróży przez czas i przestrzeń, Doktor i Donna muszą odkryć, co doprowadziło do tego, że Ziemia stała się polem bitwy. Zagadka ta związana jest z mistycznymi machinacjami Toymakera, który manipuluje rzeczywistością i wprowadza chaos w umysły ludzi. "Doktor Who: Chichot" to produkcja pełna emocji, tajemnic, ale też nieoczekiwanych zwrotów akcji.