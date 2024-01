"The Marvels" wreszcie na Disney+. Sprawdzamy premiery serwisu na luty

Styczeń w Disney+ obfitował w hitowe i chętnie oglądane produkcje. "Cristóbal Balenciaga" o legendarnym projektancie mody, "Twórca" w reżyserii Garetha Edwardsa czy "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" z Walkerem Scobellem w roli głównej to zaledwie kilka nowości, które zadebiutowały w serwisie zeszłym miesiącu. Platforma nie zwalnia tempa i zapowiedziała już, co zobaczymy w najbliższych tygodniach. Co warto obejrzeć? Sprawdzamy.