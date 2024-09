Disney pobił historyczny rekord. Jego nowy film to najlepiej zarabiająca animacja wszech czasów

Disney nie ma co narzekać na zarobki swoich najnowszych filmów. Do czasu w "W głowie się nie mieści 2" najlepiej zarabiającą produkcją tego roku z niemal 712 mln dol. na koncie pozostawała "Diuna 2". Animacja szybko ją przebiła. Ba! W ekspresowym tempie zebrała w box offisie dwukrotność tej sumy, przez co właśnie stała się pierwszym miliarderem ostatnich miesięcy. Na tym jednak nie poprzestała. Do dzisiaj osiągnęła już znacznie większe sukcesy.



Nazywanie "W głowie się nie mieści 2" najlepiej zarabiającym filmem 2024 roku, to ujmowanie mu zasług. Po przekroczeniu mld dol. produkcja zaczęła wspinać się po szczeblach topki największych box offisowych hitów wszech czasów. Szybko zaczęła nawet zagrażać "Barbie" - największemu szlagierowi zeszłego roku, które w zestawieniu okupuje aktualnie 15 miejsce. Przed nią jest "Kraina lodu 2" - do niedawna druga najlepiej zarabiająca animacja w historii. Teraz już trzecia.