"Deadpool & Wolverine" uratuje MCU? Krytycy: "gamechanger"

Czyli hype train się nie wykoleił? Oczekiwania były, a nawet chwilę przed premierą wciąż są ogromne. Nie chodzi tylko o powrót uwielbianego na całym świecie Deadpoola, ale też fakt, że na potrzeby filmu Hugh Jackman zawiesił emeryturę w graniu Wolverine'a, aby ponownie wcielić się w "tego X-Mana". Gdy to ujawniono, fani oszaleli. Co więcej, z każdym kolejnym materiałem promocyjnym piszczeli z zachwytu coraz bardziej.



Akcja filmu rozgrywa się sześć lat po wydarzeniach przedstawionych w "Deadpoolu 2". Wade Wilson wiedzie spokojne życie, aż w końcu TVA - organizacja istniejąca poza czasem i przestrzenią, powołana, aby kontrolować spójność linii czasowych - zmusza go do podjęcia się nowej misji. Jego uniwersum grozi bowiem zagłada. Łączy siły z Wolverine'em, aby je uratować. Razem zmienią bieg historii MCU. Tym samym dostaniemy więcej tego, za co pokochaliśmy serię z pyskatym wojownikiem: rozróby i autotematycznych żartów.