Ta animacja pobiła "Avengersów". Teraz zamierza pokonać największy hit zeszłego roku

Mamy powtórkę z zeszłego roku, kiedy to pierwszym miliarderem w box offisie również okazała się animacja. Warto jednak zauważyć, że stało się to szybciej niż tym razem, bo "Super Mario Bros. Film" zawitał w światowych kinach jeszcze w kwietniu. "W głowie się nie mieści 2" swoją premierę miało natomiast w czerwcu. Nie mamy się bowiem co oszukiwać, ostatnie miesiące nie były dla Hollywood łaskawe.



Jeszcze do niedawna największym hitem tego roku pozostawała "Diuna 2", która zgarnęła 711 mln dol. Jej reżyser Denis Villeneuve narzekał nawet jakiś czas temu, że przez dłuższy czas żadnej innej produkcji nie udało się tego wyniku pobić. Sytuacja zmieniła się niedługo potem, kiedy megalomańskie science-fiction spadło na drugie miejsce zestawienia najchętniej oglądanych tytułów ostatnich miesięcy.