Statek Disney Wish. Co to jest i ile kosztuje rejs?

Statek Disney Wish posiada również tematyczne baseny, strefy SPA, miejsca do opalania, liczne bary, minigolf oraz salon fryzjerski, nawiązujący do Kapitana Haka z "Piotrusia Pana". Statek jest oczywiście przystosowany dla najmłodszych i posiada dwa pokłady, gdzie znajduje się nadmuchiwany tor przeszkód. Nocą służy z kolei jako boisko do koszykówki. Dzieci mają również możliwość wejścia do biblioteki Belle, zaprojektowania kolejki górskiej w Imagineer Lab, ale mogą również wejść do letniego domu Anny i Elsy. Warto dodać, że 24 grudnia 2022 roku National Geographic wyemitował film dokumentalny "Making the Disney Wish: Disney's Newest Cruise Ship", pokazujący tworzenie Disney Wish oraz proces jego projektowania. Zdjęcia trwały od czerwca 2021 roku, aż do dziewiczego rejsu w lipcu 2022 roku. Produkcja zadebiutowała na Disney+ 17 lutego 2023 roku. Wszystkie informacje odnośnie rejsów Disneya - Disney Cruise znajdziemy na stronie: disneycruise.disney.go.com