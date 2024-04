„Diuna 3” potwierdzona! Wiemy już, co reżyser nakręci później: to odpowiedź na „Oppenheimera”

To już pewne (to znaczy - wcześniej też było, ale zawsze warto poczekać na wiarygodne medialne doniesienia i oficjalne ogłoszenia): „Mesjasz Diuny” powstanie, a za kamerą stanie Denis Villeneuve, co potwierdził serwis „Deadline”. Niestety, troszkę sobie na ten hit poczekamy - reżyser w kolejnych wywiadach oznajmiał, że zanim skończy swą przygodę z Paulem Atrydą, nakręci inny film, którym nie będzie zapowiadana wcześniej „Kleopatra”. Przypuszcza się, że mowa o „Spotkaniu z Ramą”, czyli adaptacji prozy Arthura C. Clarke’a. Z kolei wspomniana „Kleopatra” powstanie jeszcze później - produkcja ma bazować na książce pod tym samym tytułem autorstwa Stacy Schiff. A to ciągle nie wszystko: teraz poznaliśmy czwarty z rzędu obraz, którym zajmie się Kanadyjczyk.