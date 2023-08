Wellman i Prokop śmieszkowali z polityki na festiwalu w Sopocie. I nawet nie wyszło żenująco

Jednym z argumentów jest to, że inflacji jest winny NBP, bo w czasie pandemii wydrukował za dużo pieniędzy, które wyrzucił na rynek. Narodowy Bank Polski nie drukuje pieniędzy w żadnym sensie. Ani w sensie archaicznym, że drukuje banknoty. Pan marszałek Senatu powiedział – do tej pory się z tego nie śmiałem, ale minęło dużo czasu, więc można – drukowanie pieniędzy przez NBP potwierdza fakt, że jak idzie do bankomatu, to wyciąga świeżutkie banknoty. Jak to można skomentować? Każdy, kto ma wyższe wykształcenie, nawet stomatologiczne, czy lekarskie, powinien wiedzieć, że pieniądze drukuje PWPW. My w ogóle nie stwarzamy dodatkowej podaży pieniądza na rynek. To jest prawnie niemożliwe –

powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.