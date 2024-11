Oznacza to, że skoro w tym roku Drwal pojawił się w ofercie Maka 20 listopada, to prawdopodobnie będzie dostępny przez około 3 miesiące, czyli mniej więcej do 20 lutego. McDonald nie podał jednak oficjalnej informacji, czy będą to pełne 3 miesiące, czy może nieco mniej. Fani kanapki z pewnością chcieliby, aby burger jak najdłużej gościł w zimowej ofercie. Jak będzie w tym roku? Przekonamy się zapewne niebawem.