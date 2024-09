Zestaw Bambi wyprzedany. W McDonaldzie był dostępny od 6 dni

Piszę w formie przeszłej, bo obecnie zestaw nie jest już dostępny - niewiarygodne, ale po zaledwie 6 dniach od daty premiery został wyprzedany we wszystkich Makach w Polsce. Skąd to wiemy? Po wejściu do aplikacji McDonalda, za pośrednictwem której można było zamówić box sygnowany ksywką najmłodszej trap star, widnieje informacja, że zestaw Bambi został wyprzedany. Według informacji, która pojawiła się na fanpage'u Lil Konon, zestaw Bambi miał być dostępny do 21 października.