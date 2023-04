Nadchodzi sequel hitowego polskiego filmu. Autor książkowego oryginału zdradził, że prace nad nim już trwają

Dopytywany o to, kto zastąpi Marię Sadowską na stanowisku reżysera, Piotr Krysiak zdradził, że jeszcze nie wie i raczej nie będzie to zależało od niego. Jednakże ma to być osoba nagradzana już za swoje filmy.



W przywołanej audycji autor zwrócił uwagę na spekulacje na temat prawdziwych tożsamości osób ukrywających się pod pseudonimami w jego najnowszej książce. Krysiak nie ukrywa, że bohaterki "Dziewczyn z Dubaju 2" regularnie goszczą dzisiaj na pierwszych stronach gazet.