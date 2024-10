Ta przecudowna animacja ledwo weszła do kin, a już za chwilę trafi na VOD

Sytuacja z "Dzikim robotem" podważa tak naprawdę wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy o okienkach dystrybucyjnych. W czasie pandemii mocno je skrócono, ale potem uległy wydłużeniu. Teraz nie ma tak naprawdę reguły. Każdy film rozpatruje się pod tym względem indywidualnie. I wiadomo, że im większą popularnością cieszy się dany film, tym później będzie można go obejrzeć online. Nie w przypadku najnowszej animacji studia DreamWorks.



W "Dzikim robocie" wszyscy zakochują się w błyskawicznym tempie. Zaczęło się oczywiście od krytyków. Na Rotten Tomatoes animacja cieszy się 98 proc. pozytywnych recenzji. Szybko rozniosło się więc, że to film wręcz wybitny. Odpowiada za niego twórca takich hitów jak "Lilo i Stitch" czy "Jak wytresować smoka". Chris Sanders po prostu ponownie stanął na wysokości zadania, co doceniła również publiczność. Widzowie również się produkcją zachwycają (na wspomnianym portalu oceniają ją tak samo dobrze co krytycy). Dzięki temu zarobiła już 111 mln dol. Niezbyt to imponujący wynik? Dajcie temu tytułowi chwilę. To dopiero trzeci tydzień jego wyświetlania i ma jeszcze trochę rynków do podbicia.