Ta animacja to największy przebój kinowy tego roku. Niedługo może pojawić się na VOD

Jak powszechnie wiadomo, im wyższe zarobki, tym dłuższe okienko dystrybucyjne. Wiele wskazuje jednak na to, że "W głowie się nie mieści 2" może pojawić się na platformach VOD jeszcze w tym miesiącu. Oczywiście, nie jest to nic pewnego, ale tak by sugerowały dotychczasowe praktyki ogólnie Hollywood, a szczególnie Disneya względem animacji należącego do koncernu Pixara.