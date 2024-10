Służą jej też postacie poboczne - różnorodni towarzysze; ciekawi, zabawni, dziwaczni, zawsze „jacyś”. Nasza heroina, choć początkowo odruchowo odpycha od siebie każdego i gdy tylko może wybiera ścieżkę samotniczki, ma to szczęście, że zawsze może się na kimś oprzeć. Nie tylko po to, by zyskać pomoc w walce ze złoczyńcą, ale również - a raczej przede wszystkim - po to, by sprawniej poradzić sobie z bólem. To właśnie bliscy przypominają jej, jak dobrze jest się czasem otworzyć, zaufać, poczuć coś dobrego.



Ta Lara jest jeszcze nieukształtowana, niedojrzała emocjonalnie, ba, czasem nawet kierowana przez zemstę; wciąż poszukuje, doświadcza i uczy się, a widz śledzi kolejny etap jej rozwoju na drodze do „Lary ostatecznej”. A to również czyni ją znacznie ciekawszą. Bliższą odbiorcy, bo bardziej przyziemną, niż idealna, ultrawysportowana archeolożka stawiająca czoła mitycznym przeciwnościom.