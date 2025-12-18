Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Uncategorized

Co to jest Efekt Heweliusza? To wtedy, gdy serial rozbija bank

Agencja K+ Research przeprowadziła badania opinii publicznej w związku z polskim serialem Netfliksa, których wyniki są fascynujące - i potwierdzają „Efekt Heweliusza”. O co chodzi?

Michał Jarecki
efekt heweliusza netflix serial
REKLAMA

Serial „Heweliusz” - polska produkcja oryginalna Netfliksa w reżyserii Jana Holoubka - okazał się wielkim hitem platformy. Subskrybenci serwisu wręcz się na niego rzucili, a po seansie nie kryli zachwytów. Tytuł zebrał bardzo wysokie noty od widzów i krytyków, a przy okazji stał się katalizatorem fascynującej dyskusji o historii Polski.

K+ Research przeprowadziło badanie na reprezentatywnej grupie ponad 1000 osób, które potwierdziło coś, co nazwano „Efektem Heweliusza”. Ten serial nie tylko poruszył widzów, zachęcił ich do dyskusji i rozważań, ale i zdążył już na trwale wpisać się w najnowszą rodzimą kulturę. 

REKLAMA

Efekt Heweliusza: wnioski z badania

Badanie zatytułowane „Efekt Heweliusza: jak Polki i Polacy odebrali serial Netfliksa” dowodzi, że serial osiągnął wśród odbiorców status produkcji „obowiązkowej” - właśnie ze względu na olbrzymie zainteresowanie zdecydowanej większości badanych. Przy okazji stał się kamieniem milowym w standardzie realizacji polskich produkcji: aż 43 proc. badanych jest zdania, że jakość realizacyjna projektu istotnie przewyższa ich dotychczasowe doświadczenia z naszymi serialami, a drugie tyle uznało, że jest wyższa (słusznie: wydaje mi się, że dotychczas nie udało nam się stworzyć produkcji tak zbliżonej wizualnie do hollywoodzkiej jakości).

Największe uznanie, bo aż 54 proc., zdobyła gra aktorska (faktycznie - fenomenalna), a także scenografia i wierne odwzorowanie lat 90. (47 proc.). Spory odsetek grupy wskazał też scenariusz i reżyserię (37 proc. i 36 proc.).

Co więcej, serial realizuje ważną misję społeczną i kulturalną, na co wskazuje zdecydowana większość widzów.

Kolejno 81 proc. i 79 proc. uważa go za istotny dla polskiej kultury i bardzo ważny w opowiadaniu o sprawach społecznych. 74 proc. odbiorców przyznało, że tytuł zachęcił ich do zapoznania się z innymi ważnymi dla naszego kraju historii. To właśnie tematyka serii okazała się jednym z głównych powodów, dla których wielu z nas po nią sięgnęło (43 proc.). Co ciekawe, jeden na trzech widzów postanowił się z nią zapoznać w związku z zainteresowaniem historią najnowszą i latami 90.

A co czuli widzowie? Głównie zaciekawienie (57 proc.) i - siłą rzeczy - poruszenie (45 proc.). Pojawiało się też wzruszenie i smutek (36 proc).

Po seansie aż 9/10 osób podjęło dyskusję na jego temat - najchętniej z rodziną i (na drugim miejscu) ze znajomymi. Jest to zatem niewątpliwie serial, o którym się dyskutuje. Nie dziwią zatem wnioski: „Heweliusz” realnie wpłynął na to, jak Polacy rozmawiają o swojej przeszłości i o potrzebie pamięci. 

Badanie wykonano w formie ankiety internetowej wspomaganej komputerowo (CAWI) w okresie od 5 do 8 grudnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1064 pełnoletnich Polaków. Możecie się z nim zapoznać tutaj.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
18.12.2025 13:29
Tagi:
Najnowsze
13:29
Co to jest Efekt Heweliusza? To wtedy, gdy serial rozbija bank
Aktualizacja: 2025-12-18T13:29:56+01:00
13:05
Odyseja Nolana jutro w polskich kinach. Oczywiście nie cała
Aktualizacja: 2025-12-18T13:05:31+01:00
11:39
HBO: Jon Snow może dostać własny serial. Harrington: teraz to już nie chcę
Aktualizacja: 2025-12-18T11:39:38+01:00
11:02
Ile trwa "Avatar 3"? "Ogień i popiół" to najdłuższy film
Aktualizacja: 2025-12-18T11:02:04+01:00
9:48
Oni widzieli już Supergirl. Nie przesadzajcie z entuzjazmem
Aktualizacja: 2025-12-18T09:48:45+01:00
9:00
Emily, wracaj do Paryża. Bez kawy nie da się oglądać 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-18T09:00:00+01:00
20:24
Fallout i New Vegas - co trzeba wiedzieć o mieście? I co pomija serial?
Aktualizacja: 2025-12-17T20:24:00+01:00
19:17
Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu Fallouta? Prime Video przyspieszył premierę
Aktualizacja: 2025-12-17T19:17:41+01:00
16:41
Kim są Hanlonowie? To: Witajcie w Derry odsłania losy rodziny Mike'a
Aktualizacja: 2025-12-17T16:41:00+01:00
15:48
Użytkownicy HBO Max z całego świata rzucili się na polski film
Aktualizacja: 2025-12-17T15:48:40+01:00
14:16
Uwielbiana seria sci-fi trafia do śmietnika. Niech ktoś ją uratuje
Aktualizacja: 2025-12-17T14:16:47+01:00
12:48
Finał Mission: Impossible obejrzycie w domu. I to bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-12-17T12:48:48+01:00
11:54
Gala XTB KSW 113 będzie wyjątkowa. Wraca legenda
Aktualizacja: 2025-12-17T11:54:01+01:00
10:11
To super, że Netflix zrobił serial o Harrym Hole'u. Jest jednak coś ważniejszego
Aktualizacja: 2025-12-17T10:11:06+01:00
9:34
Wyciekł zwiastun nowego Spider-Mana. Czy to gwiazda Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-12-17T09:34:59+01:00
8:10
Syn Roba Reinera oskarżony o morderstwo rodziców. Grozi mu najwyższa kara
Aktualizacja: 2025-12-17T08:10:19+01:00
19:31
Użytkownicy Prime Video wstają z łóżka dla takich seriali akcji
Aktualizacja: 2025-12-16T19:31:00+01:00
18:07
Drugiego tak zabójczego dark fantasy w 2025 nie widziałem. Wreszcie jest w VOD
Aktualizacja: 2025-12-16T18:07:22+01:00
16:10
HBO Max zamknie 2025 z przytupem. Mocne nowości na grudzień
Aktualizacja: 2025-12-16T16:10:36+01:00
15:03
Widziałem 2. sezon Fallouta i jest mi bardzo smutno
Aktualizacja: 2025-12-16T15:03:17+01:00
15:00
Avatar 3 to najlepsza część serii, ale po 2 godzinach coś we mnie pękło
Aktualizacja: 2025-12-16T15:00:18+01:00
14:25
HBO Max pokazało serial, który sukces ma w kieszeni. Polski i na faktach
Aktualizacja: 2025-12-16T14:25:14+01:00
12:12
Finał Witajcie w Derry puszcza oko do fanów filmów. Kilka razy
Aktualizacja: 2025-12-16T12:12:53+01:00
11:20
Czy ktoś w ogóle jedzie na Eurowizję 2026? Z drugiej strony - łatwiej wygrać
Aktualizacja: 2025-12-16T11:20:29+01:00
10:03
Kim jest Marge? To: Witajcie w Derry potwierdziło ulubioną teorię fanów
Aktualizacja: 2025-12-16T10:03:03+01:00
9:19
Czy powrót kultowego bohatera w Avengers: Doomsday to dobry pomysł?
Aktualizacja: 2025-12-16T09:19:00+01:00
9:01
Jedna bitwa po drugiej na HBO Max szybciej niż sądziliśmy. To już za moment
Aktualizacja: 2025-12-16T09:01:32+01:00
8:32
Netflix podjął decyzję w sprawie kontrowersyjnego serialu wojskowego
Aktualizacja: 2025-12-16T08:32:48+01:00
21:13
Użytkownicy Netfliksa zarywają nockę dla nowego dreszczowca
Aktualizacja: 2025-12-15T21:13:00+01:00
20:03
Genialny thriller Netfliksa wreszcie w Polsce. Jest lepszy niż Gotowe na wszystko
Aktualizacja: 2025-12-15T20:03:00+01:00
19:15
Mówią, że nie ma ideałów. Nie widzieli 3. sezonu Faceta na święta
Aktualizacja: 2025-12-15T19:15:00+01:00
18:35
To: Witajcie w Derry wcale się nie żegna. Kiedy 2. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-15T18:35:00+01:00
17:15
Spartakus: Dom Ashura to dziwna kontynuacja. Jak łączy się ze starym serialem?
Aktualizacja: 2025-12-15T17:15:00+01:00
15:59
Kim jest Josh O'Connor? W "Na noże 3" pokonał Brolina, przeskoczył Craiga
Aktualizacja: 2025-12-15T15:59:00+01:00
15:44
Nie dziwię się, że ten film jest nr. 1 na Prime Video. Przypomina największy hit wakacji
Aktualizacja: 2025-12-15T15:44:23+01:00
14:34
Netflix pokazał nowości na styczeń 2026. Nie mogę wyjść z podziwu
Aktualizacja: 2025-12-15T14:34:54+01:00
11:05
Zanim obejrzysz "Faceta na święta 3", przeczytaj ten tekst. Będzie łatwiej
Aktualizacja: 2025-12-15T11:05:22+01:00
9:48
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial o gladiatorach? Premiera już za nami
Aktualizacja: 2025-12-15T09:48:02+01:00
9:20
Kultowy serial wleciał na Disney+. Netflix bał się go puścić w całości
Aktualizacja: 2025-12-15T09:20:19+01:00
8:40
Rob Reiner nie żyje. Słynny reżyser zginął wraz z żoną
Aktualizacja: 2025-12-15T08:40:51+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA