Na razie nie są znane też inne szczegóły odnośnie tego jakże ważnego dla Eltona Johna wydarzenia. Scenariusz koncertu to ściśle strzeżona tajemnica. Ale trwają próby i Elton zaplanował zupełnie nowy zestaw piosenek, inny niż ten, który miał dotychczas na trasie koncertowej - donosi "The Sun". Elton John po występie w Glastonbury zagra jeszcze kilka koncertów w ramach pożegnalnej trasy Farewell Yellow Brick Road". Samo tournee rozpoczęło się w 2018 roku i było przerywane z powodu pandemii. Teraz ma zakończyć się w Sztokholmie wielkim koncertem 8 lipca. Mimo że brytyjski piosenkarz przechodzi na emeryturę, nie zamierza całkowicie kończyć muzycznej kariery. Jesienią, a dokładnie w październiku John planuje wrócić do studia, by nagrywać kolejny album.