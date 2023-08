Wypadek w rezydencji Eltona Johna. Muzyk trafił do szpitala

Mimo swojego podeszłego wieku, 76-letni Elton John nie zwalnia tempa. We wrześniu 2018 roku rozpoczęła się ostatnia trasa koncertowa muzyka, która trwała aż do 8 lipca 2023 roku. Podczas trasy Farewell Yellow Brick Road artysta zagrał w sumie 330 koncertów, na których pojawiło się łącznie ponad 6 milionów fanów. I choć Elton John stwierdził, że na ten moment planuje skupić się na życiu rodzinnym i poświęcić czas na wychowywanie dzieci, to wygląda na to, że muzyk nie kończy kariery. Zdradził to jego mąż David Furnish, który w wywiadzie dla Sky News powiedział, że Elton ma w planach powrót do studia, by w październiku zacząć pracować nad następnym albumem. Kilka tygodni po zakończeniu trasy koncertowej okazało się jednak, że Elton John trafił do szpitala.