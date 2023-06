Gwiazda serialu "Dahmer - Potwór" w obsadzie filmu "Tron 3". Zagra u boku Jareda Leto

Od premiery sequelu disneyowskiego "Tronu" - "Tron: Dziedzictwo" - minęło przeszło 13 lat, a niedawno okazało się, że już w sierpniu ruszą zdjęcia do trzeciej części serii - "Tron 3". W pierwszej odsłonie z 1982 roku Jeff Bridges wcielił się w Kevina Flynna, twórcę gier komputerowych, który przypadkiem zostaje wciągnięty do wirtualnego świata po tym, gdy włamał się do komputera swojego byłego pracodawcy. Okazało się, że główny bohater będzie musiał podjąć walkę w świecie, który sam stworzył. "Tron: Dziedzictwo" z 2010 roku skupia się z kolei na synu Kevina, Samie, w którego wcielił się Garrett Hedlund. Chłopak wraz ojcem przemierza cyfrowy świat, który mimo pozornego piękna, jest także niezwykle niebezpieczny. Trzecia część serii skupiać się ma z kolei nie na wirtualnej rzeczywistości, a na rzeczywistym świecie, do którego przenika autonomiczny program.