Gdyby nie on, nie przeczytalibyśmy "Wiedźmina". Ten film to dla fanów pozycja obowiązkowa

"Fantastyczny Matt Parey" to opowieść kameralna, osobista, intymna. Paduch wraz z zaproszonymi przed kamerę gośćmi przeprowadza nas tu przez kolejne etapy kariery Parowskiego. Sapkowski wspomina, jak trafił na ogłoszony przez niego konkurs i postanowił wysłać na niego "Wiedźmina". Marek Oramus i wielu innych literatów opowiada, jak wyglądała z nim współpraca, że jako redaktor w "Fantastyce" potrafił kreślić całe opowiadania, każąc zmieniać, poprawiać, przesuwać kolejne fragmenty. Rysuje nam się portret człowieka tyleż genialnego, co skromnego. Usłyszymy tu, jak próbował swoich sił w literaturze, ale wycofał się po negatywnych opiniach na temat "Twarzą po ziemi". "Jak to jest zabić w sobie pisarza?" - pyta go Łukasz Orbitowski we fragmencie swojego programu. "Inni byli ode mnie lepsi" - odpowiada sam zainteresowany.



"Fantastyczny Matt Parey" to pomnik postawiony Parowskiemu. Nie cały zostaje pokryty brązem, bo ktoś tu wspomni, że podpisał lojalkę (miał swoje powody!), żona zasugeruje, że przez poświęcenie pracy nie miał czasu dla rodziny, a Orbitowski pół żartem, pół serio zapyta, czy to dzięki niemu polska fantastyka jest konserwą. To wciąż jednak portret wyidealizowany, gdzie niewpuszczenie bohatera na pokaz "Gwiezdnych wojen" staje się policzkiem wymierzonym całemu fandomowi. Polscy fani do dzisiaj nie mogą tego ścierpieć bardziej niż "Ostatniego Jedi".